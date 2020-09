Dove vedere Lube Civitanova-Sir Safety Perugia: streaming gratis e diretta tv Supercoppa

Questa sera alle ore 21.30 all’AGSM Forum di Verona si disputerà il match Lube Civitanova-Sir Safety Perugia, valevole per la finale di Supercoppa italiana giunta all’edizione numero 25.

Lube Civitanova-Sir Safety Perugia, presentazione del match

La formazione marchigiana di coach Ferdinando De Giorgi in una doppia semifinale combattutissima ha sconfitto l’Itas Trentino: i biancorossi dopo aver perso 3-2 la gara d’andata, ha vinto il ritorno con lo stesso risultato qualificandosi poi per l’ultimo atto della manifestazione nazionale al Golden Set (15-12). La squadra umbra del coach belga Vital Heynen si è sbarazzata della Leo Shoes Modena grazie alla bella vittoria casalinga per 3-0, mentre ininfluente è stato il ko in Emilia per 3-2 anche i bianconeri hanno rischiato perchè erano sotto di due set. Questa finale sarà l’ultimo match per le due squadre prima dell’inizio del campionato che avverrà domenica ma che per Perugia e Civitanova sarà rispettivamente lunedì e mercoledì contro Vibo Valentia (in casa) e Verona (trasferta).

Saranno quattro gli ex del match, due per parte: con gli umbri ci sono Dragan Travica, alla Lube dal 2011 al 2013 e Fabio Ricci, nel settore giovanile marchigiano nella stagione 2012-2013, mentre con Perugia sono presenti Luciano De Cecco, alla Sir dal 2014 al 2020, e Simone Anzani, in maglia biancorossa nella stagione 2017-2018.

Sono 43 i precedenti complessivi tra le due squadre e che vedono un grande equilibrio visto che i biancorossi sono avanti di una lunghezza (22-21), invece in Supercoppa sono tre le gare disputate: semifinale 2016-2017 (vittoria 3-1 per Perugia), finale 2017-2018 (successo sempre 3-1 per Perugia) e nella finale per il 3°-4° 2018-2019 (vittoria 3-1 per Civitanova).

PROBABILI FORMAZIONI

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Vernon-Evans, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Leal-Juantorena, Balaso libero.

ARBITRI: Daniele Rapisarda e Mauro Goitre

Dove vedere Lube Civitanova-Sir Safety Perugia, streaming gratis e diretta tv

La finale di Supercoppa Italiana Lube Civitanova-Sir Safety Perugia (inizio ore 21.30) sarà trasmessa in diretta da Rai 2 con collegamento a partire dalle ore 21.20. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta. Alle ore 21 ci sarà il pre-partita su Rai Sport ((canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD). In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.