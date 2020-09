Europei pallavolo maschile under 20, l’Italia brilla ancora. I ragazzi di Angiolino Frigoni che oggi osservano una giornata di riposo, sono riusciti a battere anche i padroni di casa della Repubblica Ceca.

Identici i risultati nelle prime tre uscite, sono arrivati tre tondi 3-0.

Come nel secondo match contro la Polonia, Stefani e compagni sono riusciti a recuperare un set che sembrava compromesso . Sta emergendo quindi la tenacia e la capacità di rialzarsi nelle difficoltà.

La cronaca della partita.

Parte fortissimo la squadra degli azzurrini nel primo parziale. Magalini firma l’ace del 5-2 , Stefani con un attacco potente fa volare l’Italia sul 19-12. Magalini in pipe chiude i giochi sul 15-25.

Il secondo set è la chiave di volta del match. La partita potrebbe infatti riaprirsi, si arriva sul finale di set con il ct Frigoni costretto a chiamare il time out, padroni di casa avanti 22-19.

L’Italia recupera alla grande, Stefani da posto 2 accorcia per il 23-24. Si va ai vantaggi e l’Italia chiude con un attacco vincente 24-26.

Sulle ali dell’entusiasmo gli azzurrini con l’ace di Stefani vanno sul 16-13. Questa volta arriva però la reazione della Repubblica Ceca, 21-21. A togliere le castagne dal fuoco è il muro azzurro Crosato-Rinaldi che regala il 24-22. A dare il punto finale del 25-23 è la diagonale di Rinaldi.

Questa la classifica dopo tre giornate : Italia 9, Francia 6, Belgio 4, Polonia 4, Serbia 2, Repubblica Ceca 2.

I tabellini

Italia -Repubblica Ceca 3-0 ( 25-15, 26-24, 25-23)

Crosato 6, Porro 1, Magalini 8, Gianotti 4,Stefani 15, Rinaldi 14, Catania (L), Michieletto 2, Cianciotta . NE: Ferrato, Schiro, Jeroncic. ALL: Frigoni.