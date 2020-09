Europei pallavolo maschile under 20, l’Italia convince anche contro la Polonia. Dopo l’esordio vittorioso per 3-0 contro il Belgio, lo stesso risultato ha caratterizzato la seconda sfida della rassegna continentale.

Sicuramente più sofferta questa partita che ha visto due dei tre parziali conclusi ai vantaggi ( 26-24, 29-27, 25-20).

Stasera si replica alle 18,10 contro la Repubblica Ceca.

La cronaca della partita

Un match nel quale gli azzurrini hanno dovuto sudare di più soprattutto nei primi parziali. Nel primo set l’Italia butta al vento un vantaggio di +4 (17-13) ottenuto grazie al pallonetto di Michieletto, Polonia si rifà sotto arrivando al 18-18. Si lotta punto a punto nel finale di set che gli azzurrini però chiudono a proprio vantaggio, 26-24.

Nel secondo set parte forte la Polonia che sull’11-15 costringe il ct Frigoni al time-out. Magalini attacca per il -1 azzurro (19-20) , la rimonta italiana si completa con l’ace di Rinaldi che vale il 24-23, poi il muro azzurro regala il 29-27.

Sulle ali dell’entusiasmo per aver recuperato un parziale che sembrava saldamente nelle mani della Polonia Stefani e compagni soffrono molto meno. E’ proprio l’opposto che si scatena in questo finale di match , l’Italia controlla senza particolari affanni, match e set si chiudono sul 25-20.

Importante successo per i ragazzi di Angiolino Frigoni che vedono più vicino il traguardo delle semifinali.

I tabellini

Italia-Polonia 3-0 ( 26-24, 29-27, 25-20)

Crosato 8, Michieletto 15,Stefani 14, Gianotti 2, Rinaldi 17, Porro 2, Catania (L), Cianciotta, Ferrato, Magalini 2. NE: Schiro, Jeroncic. ALL: Frigoni .