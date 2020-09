Europei pallavolo maschili U18, una grande Italia vince l’oro

Festeggia l’Italia dello sport, festeggia l‘Italia della pallavolo, festeggiano soprattutto i ragazzi del ct Vincenzo Fanizza che ieri sera a Lecce si sono laureati campioni europei under 18 nella finale vinta contro la Repubblica Ceca per 3-0 ( 25-23, 25-16, 25-18).

Una grande gioia per i giovani azzurrini che dopo 23 anni hanno consentito ad una nazionale pre-juniores salire nuovamente sul gradino più alto del podio continentale.

L’andamento del match si puo’ riassumere in questo modo: la conquista sofferta del primo set ha dato la carica a Boninfante e compagni che hanno visto l’ambito traguardo alla portata.

Ne sono quindi seguiti due parziali durante i quali l’Italia ha messo la quarta ed e’ andata a conquistare la medaglia più preziosa.

Inutile sottolineare l’importanza per l’intero movimento pallavolistico italiano di vittorie come questa. Il futuro è rappresentato da questi giovani talenti non a caso osservati con grande attenzione dai tecnici federali e dagli allenatori delle Nazionali maggiori.

Aver ripreso dopo un periodo lunghissimo di stop con una vittoria all’Europeo under 18 è qualcosa di straordinario che darà sicuramente la carica.

La speranza è di replicare queste gioie nei prossimi appuntamenti che vedranno in ottobre impegnata l’ Italia under 17 negli Europei in Montenegro e a fine settembre l‘Italia under 20 negli Europei in Repubblica Ceca.

Intanto è tempo di festeggiare questi splendidi ragazzi che hanno regalato al nostro Paese una grande gioia dopo mesi molto duri.