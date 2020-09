Europeo U18 pallavolo maschile, l’Italia pronta alla semifinale

Europeo under 18 pallavolo maschile, l’Italia pronta alla semifinale. Ore di attesa per i ragazzi di Vincenzo Fanizza che si stanno concentrando per affrontare al meglio una partita importantissima. Domani sabato 12 settembre alle ore 20 è in programma infatti la semifinale a Lecce contro la Polonia. L’altra semifinale vedrà impegnate sempre a Lecce Bulgaria e Repubblica Ceca.

Domenica 13 settembre la città pugliese ospiterà la finale di questa rassegna continentale che sta vedendo gli azzurrini tra i protagonisti.

Non ci sarà pubblico nei palazzetti ma le sfide saranno visibili sul canale Youtube della Federazione italiana pallavolo.

Con un’estate decisamente anomala durante la quale le Nazionali maggiori maschile e femminile sono rimaste ferme, ad accendere la passione per il tifo azzurro sono e saranno gli azzurrini e le azzurrine in questi campionati europei giovanili.

Saranno in programma a fine settembre anche quelli maschili under 20 in Repubblica Ceca e quelli femminili under 17 in Montenegro mentre ricordiamo che l’Europeo femminile under 19 non ha visto la partecipazione delle nostre ragazze per le disposizioni contenute nel decreto agosto.

Ora il tifo è tutto per i ragazzi che a Lecce domani sera proveranno intanto a staccare il pass per la finalissima, la speranza è che il traguardo possa essere raggiunto.