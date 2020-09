Milano supera Vibo 3 – 1 nella seconda giornata di Coppa Italia

Milano – Dopo il successo contro Verona la Allianz Powervolley di coach Roberto Piazza conquista il secondo successo consecutivo ai danni di Vibo Valentia nella seconda giornata degli ottavi di Coppa Italia per 3 -1 con i parziali di 14-25, 25-20, 15-25, 22-25.

Prestazione determinata e convincente, ma anche faticosa quella dei meneghini che entrano subito in partita e fanno 0-5 con doppio muro di Kozamernik, prima del +10 (10-20) muro di Matteo Piano per poi chiudere 14-25 errore al servizio dei calabresi.

Nel secondo set parte ancora bene Milano che con il muro di Piano fa 2-6. L’ace di Drame Neto sigla il 5-8, l’errore di Patry porta Vibo a -2 (11-13) prima del muro di Saitta su Maar 15-15. Milano prova ad accelerare con Patry 15-17 ma Saitta trova di nuovo il pareggio 18-18 cui segue il sorpasso con Drame Neto 20-19. da qui una serie di errori dei ragazzi di Piaza che consegnano il set 25-20 errore di Patry ai ragazzi di Baldovin.

Nel terzo set Milano entra in campo decisa a far propria la posta in palio ed inanella una serie continua di 11 punti con Patry al servizio e trascinata dai muri di Piano fa prima 12-10 poi 12-21 e chiude il parziale 15-25. Nel quarto set la gara si fa più equilibrata con il primo break di Milano 6-8 con il mani fuori di Ishikawa cui segue l’ace di Sbertoli 7-10 prima del 8-14 primo tempo di Kozamernik. Vibo prova a rientrare con l’attacco di Drame Neto 12-14 ma Milano con Ishikawa fa 14-17. Sbertoli di seconda intenzione fa trova il 18° punto cui risponde Rossard che mette a terra per il 16-18. Ishikawa da posto 2 fa 18-21 prima del mani out di Maar e del 22-25 di Ishikawa che chiude set e gara.

Tabellino

Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia – Allianz Powervolley Milano: 1 – 3

( 14-25, 25-20, 15-25, 22-25 )

Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia: Chinenyeze 7, Dame Neto 17, Saitta 3, Rossard 11, Corrado, Rizzo (L), Cester 3, De Falco 13, Almeida. N.e.: Chakravorti, Sardanelli (L), Gargiulo, Dirlic, Fioretti. All. Baldovin.

Allianz Powervolley Milano: Basic, Kozamernik 4, Sbertoli 6, Maar 11, Patry 16 Piano 13, Ishikawa 14, Pesaresi (L). N.e.: Staforini (L), Daldello, Weber, Meschiari, Mosca. All. Piazza

MVP: Matteo Piano