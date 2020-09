Pallavolo femminile A1, bene Monza e Chieri negli anticipi del sabato. Ieri 19 settembre si è aperta la regular season 2020/21, le due partite in programma erano Monza-Busto Arsizio e Perugia-Chieri.

Ottima partenza delle brianzole che si sono imposte in casa per 3-1 ( 25-13, 25-22, 21-25, 25-22). Inizio col botto per Orro e compagne, Busto Arsizio frastornata , pesante l’assenza di Poulter. Non riescono le ragazze di coach Marco Fenoglio a frenare le padrone di casa che si portano sul 2-0. Reazione di orgoglio di Busto Arsizio ma match che si conclude al quarto set con il primo acuto in stagione per la squadra di coach Marco Gaspari. Orro comincia in cabina di regia a far pesare la sua classe, da sottolineare i 20 punti di Van Hecke e 17 di Orthmann. In casa Busto non sono bastati i 23 punti dell’opposto Camilla Mingardi per portare punti a casa.

Nell’altro anticipo del sabato, ottima prova per Chieri che passa a Perugia 0-3 ( 22-25, 18-25, 20-25). Confermate le buone impressioni che la squadra piemontese aveva dato in Supercoppa, Perugia con una squadra largamente rinnovata non è riuscita ieri sera a trovare il bandolo della matassa. Il successo in trasferta da tre punti di Chieri è del tutto meritato e fa intravedere la possibilità per Villani e compagne di togliersi in questa stagione delle soddisfazioni.

Oggi 20 settembre il resto delle partite di questa 1.a giornata campionato pallavolo femminile A1 che vedrà riposare Novara.