Pallavolo femminile A1, i risultati della 2.a giornata confermano alcune delle indicazioni del primo turno e condannano alcune squadre a una situazione di classifica difficile da immaginare alla vigilia del campionato.

Siamo solo all’inizio ma forse da qualche team ci si aspettava qualcosa di più .

I risultati del secondo turno

Conegliano conferma la sua grande forza e supera la trasferta contro Busto Arsizio vincendo 0-3 ( 21-25, 20-25, 23-25). I pronostici alla vigilia del campionato sembrano essere rispettati, al momento difficile trovare una squadra in grado di fermare le pantere.

Una delle più belle sorprese dell’inizio di stagione è certamente Trento. La squadra di coach Matteo Bertini dopo la vittoria all’esordio assoluto nella massima serie contro Brescia trova nell’anticipo del sabato altri tre punti d’oro in trasferta contro Casalmaggiore per 1-3 ( 24-26, 25-22, 21-25, 24-26).

Novara festeggia l’esordio in questo campionato pallavolo femminile A1 superando in casa Bergamo per 3-0 ( 27-25, 25-20, 25-15). Importante fare punti per non lasciar scappare troppo Conegliano.

Cuneo conferma quanto di buono fatto vedere nella vittoria di Firenze. Altro successo per la squadra di coach Pistola, questa volta in casa e ai danni di Monza per 3-0 ( 25-22, 31-29, 25-23). Passo indietro per le brianzole di coach Marco Gaspari dopo la vittoria contro Busto Arsizio.

Firenze si riscatta dopo la sconfitta dell’esordio conquistando due punti molto importanti nella trasferta di Brescia vinta al tie-break ( 25-21, 19-25, 25-18, 23-25, 12-15). Impressionante la prestazione di Nwakalor che a tabellino firma 29 punti. In casa Brescia ancora assente Anna Nicoletti per guai muscolari.

Chiude il quadro di questa 2.a giornata campionato pallavolo femminile A1 il successo casalingo di Scandicci contro Perugia per 3-1 (17-25, 25-20, 25-22, 25-22). Sotto il primo set, la squadra di coach Massimo Barbolini rialza la testa conquistando la seconda vittoria consecutiva, la prima da tre punti.

In questa 2.a giornata riposava Chieri.

La classifica

Questa la classifica al termine della 2.a giornata :

Conegliano 6, Trento 6, Cuneo 6, Scandicci 5, Novara 3, Chieri 3, Monza 3, Firenze 2, Brescia 1, Bergamo 1, Casalmaggiore 0, Perugia 0, Busto Arsizio 0.