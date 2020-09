Pallavolo femminile A1, il programma della 2.a giornata vedrà le partite spalmate in diversi orari tra la giornata di sabato 26 e domenica 27 settembre.

Questo secondo turno del campionato pallavolo femminile serie A1 si aprirà con l’anticipo di sabato alle 20,30 tra Casalmaggiore e la Delta Despar Trentino. Le lombarde cercheranno tra le mura amiche il primo successo in regular season dopo il ko in trasferta contro Conegliano. Di fronte però ci sarà Trento che all’esordio assoluto nella massima serie ha raccolto tre punti pieni contro Brescia vincendo 3-0.

Le partite della domenica

Le partite di domenica 27 settembre prevedono cinque incontri . Si parte alle ore 16 con il remake della finale di Supercoppa italiana. Busto Arsizio infatti attende all’E-Work Arena le pantere di Conegliano . Si tratta certamente del big match di questa seconda giornata, favori del pronostico dalla parte di Conegliano anche se le farfalle di coach Marco Fenoglio sulla carta possono vincere con chiunque.

Alle ore 17 due match in programma, Cuneo-Monza e Brescia-Firenze. Cuneo sulle ali dell’entusiasmo dopo la bellissima vittoria in trasferta a Firenze, Monza all’esordio ha dimostrato tutta la propria forza imponendosi per 3-1 su una delle big di questo campionato pallavolo femminile A1, Busto Arsizio.

Interessante la sfida di Brescia tra le due deluse della prima giornata, scopriremo chi troverà il primo successo .

Alle ore 18 scenderanno in campo Novara e Bergamo. Le piemontesi al loro esordio in campionato in casa dovranno affrontare l’ostacolo Bergamo. La squadra orobica domenica scorsa ha ben figurato contro una delle probabili protagoniste della stagione, Scandicci, perdendo solamente al tie-break.

Chiude il quadro di questa seconda giornata di andata la sfida tra Scandicci e Perugia alle 18,30. Le toscane giocheranno la terza partita consecutiva in casa nel giro di pochi giorni. Ricordiamo infatti che le ragazze di coach Massimo Barbolini in settimana hanno affrontato la gara di andata e ritorno nel turno preliminare di Champions League.

Osserverà il turno di riposo Chieri.

La classifica

Questa la classifica dopo la prima giornata :

Chieri 3, Trento 3, Conegliano 3, Monza 3, Cuneo 3, Scandicci 2, Bergamo 1, Novara 0, Firenze 0, Busto Arsizio 0, Casalmaggiore 0, Bresia 0, Perugia 0.