Pallavolo femminile A1, si parte con gli anticipi del sabato. Tutto pronto per l’inizio della stagione di massima serie targata 2020/21. Dopo l’apertura della Supercoppa , tempo di accendere i riflettori sulla regular season .

Due gli anticipi di questa sera, il derby lombardo tra Monza e Busto Arsizio alle 20,30 e la sfida alle 20,00 tra Perugia e Chieri .

All’Arena di Monza scenderanno in campo due squadre che quest’anno vogliono essere protagoniste. La Supercoppa pallavolo femminile ha già dato indicazioni importanti.

Da Monza probabilmente ci si aspettava qualcosa di più, Busto Arsizio invece si è dovuta inchinare solamente in finale di fronte allo “strapotere” di Conegliano. Attenuante molto importante per le farfalle di Marco Fenoglio quella di essere stata involontaria protagonista della rocambolesca sospensione del match di Piazza dei Signori a Vicenza. La conseguenza, come tutti sanno, quella di aver dovuto affrontare semifinale e finale nella stessa giornata.

Partire bene sarà importante per entrambe, si sa che Conegliano viaggerà a mille e quindi fondamentale durante la stagione non perdere punti per strada.

L’altro anticipo di oggi sabato 19 settembre quello tra Perugia e Chieri. Le umbre in casa cercheranno la vittoria contro una squadra che però ha già fatto vedere buone cose in Supercoppa.

Il roster perugino ha fatto un’ottima campagna acquisti durante il mercato e quindi ci si aspetta un salto di qualità rispetto lo scorso campionato. Chieri invece vuole confermare quanto di buono fatto vedere nel recentissimo passato.