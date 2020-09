Pallavolo femminile, Scandicci pronta all’esordio in Champions League. La squadra toscana allenata dal neo coach Massimo Barbolini , reduce dalla vittoria in trasferta ottenuta alla prima di campionato sul campo di Bergamo , torna subito sul taraflex per un appuntamento davvero importante.

Tra oggi martedì 22 settembre e domani mercoledì 23 settembre c’e’ infatti in programma il preliminare di Champions League. Entrambe le sfide si disputeranno a Scandicci, quella di andata oggi alle 18 e il ritorno domani sempre alle 18.

Inizia la sfida in Europa

Inizia quindi la sfida in Europa per Malinov e compagne, l’obiettivo quello di confermare quanto di buono fatto vedere a livello continentale negli ultimi anni. L’avversaria è la squadra serba del Tent Obrenovac.

Una squadra ostica se si considera che lo scorso campionato si è laureata campione di Serbia e che al momento guida la classifica nel campionato del proprio paese con tre vittorie per 3-0 nelle prime tre giornate.

Scandicci è però squadra dall’ampio spessore tecnico che ha tutte le carte in regola per passare il turno. Inoltre è guidata a partire da quest’anno da un tecnico che conosce benissimo la Champions League.

Massimo Barbolini ne ha vinte in carriera addirittura quattro. Inutile dunque sottolineare come la sua abitudine a vincere ad alti livelli quest’anno potrà sensibilmente aumentare le possibilità di Scandicci di farsi trovare pronta negli appuntamenti che contano.