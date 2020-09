Pallavolo femminile serie A1, il programma della prima giornata

Pallavolo femminile , l’attesa è finita, ancora pochi giorni ed inizierà il campionato pallavolo femminile serie A1 2020/21. Un’apertura importante di stagione già c’e’ stata con la Supercoppa pallavolo femminile, un’edizione diversa dal solito con una formula pensata per dare modo a tutte le squadre di A1 dello scorso campionato di parteciparvi e che ha visto trionfare la pantere di Conegliano.

Ora è tempo di tuffarsi nel clima campionato pallavolo femminile serie A1 e nel week end 19 e 20 settembre ci sarà 1.a giornata.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA

Il programma della prima giornata del campionato pallavolo femminile serie A1 targato 2020/21 inizierà con due partite sabato 19 settembre. Il derby alle 20,30 tra Monza e Busto Arsizio. Brianzole in casa attendono le farfalle di coach Marco Fenoglio che hanno ben impresssionato in Supercoppa pallavolo femminile centrando la finale.

L’altro match del sabato, con inizio però alle 19,00, quello tra Perugia e Chieri. Le umbre cercheranno in casa i primi punti contro Chieri che però, in Supercoppa, ha fatto intuire tutto il suo valore.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

Quattro le partite di domenica 20 settembre per questa prima giornata campionato pallavolo femminile serie A1 che vedrà riposare Novara.

Conegliano, fresca vincitrice della Supercoppa, attende alle 17,00 in casa Casalmaggiore . Sempre alle ore 17,00 interessante incontro tra Bergamo e Scandicci. La squadra toscana allenata da coach Massimo Barbolini quest’anno vuole fare il salto di qualità provando a dare fastidio a Conegliano, vedremo come affronteranno questa prima delicata trasferta.

Alle ore 16,00 al Mandela Forum scendono in campo Firenze e Cuneo, due delle più belle realtà della nostra serie A1, partita aperta a qualsiasi risultato.

Chiude il quadro di questa prima giornata campionato pallavolo femminile serie A1 la sfida in programma alle ore 18,00 tra Trento e Brescia. Le trentine , in casa, faranno l’esordio in questa serie A1 dopo il ripescaggio che ha coronato il sogno di accedere alla massima serie che durava da qualche anno.