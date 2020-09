Pallavolo maschile, salta la prima panchina in Superlega. In un comunicato la società della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è stata data la notizia che Andrea Gardini non sarà più l’allenatore della squadra.

Una partenza di stagione difficile e sotto le aspettative che ha spinto il club a prendere questa decisione.

Una squadra ambiziosa e costruita per entrare nel gruppo delle grandi di Superlega, ottime individualità che però nelle prime uscite stagionali non avevano certo convinto.

Decisive infatti sono state le due sconfitte rimediate nelle prime due giornate dei gironi degli ottavi di Coppa Italia .

Soprattutto l’esordio negativo in casa contro Cisterna, partita persa 1-3, aveva molto deluso la società e lo stesso Gardini che avevano sottolineato il disappunto per il tipo di prestazione offerta in campo. Nella seconda giornata del girone, trasferta a Padova, bisogna rialzare la testa e provare a vincere ed invece è arrivato il secondo ko consecutivo, sempre con il risultato di 3-1. Questa seconda sconfitta consecutiva ha decretato l’uscita dalla competizione di Piacenza in un girone che era sicuramente alla portata degli emiliani.

Una falsa partenza che ha quindi ha portato al primo esonero in Superlega proprio alla vigilia del campionato che inizierà questo week end con la prima giornata.