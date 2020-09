Pallavolo Supercoppa maschile, le due gare di andata aperte al pubblico: ecco i dettagli

Manca sempre meno al ritorno in campo delle quattro big del campionato italiano di Pallavolo, dopo più di sei mesi dall’ultima volta. Le quattro squadre che si affronteranno per la conquista della SuperCoppa Italiana sono: Sir Safety Conad Perugia, Itas Trentino, Leo Shoes Modena e Cucine Lube Civitanova. Si partirà domenica 13 settembre con le due semifinali di andata, che saranno: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova e Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia. In merito a queste due gare ci sono alcune novità: per entrambe le gare è prevista la presenza del pubblico, anche se in quantità ridotta. Ecco di seguito alcuni dettagli.

Pallavolo Supercoppa maschile – Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova

La semifinale di andata tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova è fissata per domenica 13 settembre alla BLM Group Arena, alle ore 18:00. Per questo appuntamento, grazie alla collaborazione instaurata tra la provincia autonoma di Trento, l’APSS e la Protezione Civile, la società Gialloblu potrà far accedere mille spettatori sulle tribune della BLM Group Arena. Tutti gli spettatori presenti al palazzetto dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni comportamentali elencate nel protocollo realizzato ad hoc per l’evento.

Pallavolo Supercoppa maschile – Leo Shoes Modena vs Sir Safety Conad Perugia

Per la seconda semifinale di andata, quella tra Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia non si hanno ancora certezze. Non c’è ancora l’ufficialità dell’apertura del PalaPanini per almeno 1250 spettatori. Il club emiliano si augura la presenza di alcuni spettatori e sta lavorando per far entrare almeno una parte degli abbonati.