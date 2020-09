Powervolley Milano:derby Milano-Monza per gli ottavi di Coppa Italia

Milano – Il girone A della Del Monte Coppa Italia chiude gli ottavi di finale con il derby lombardo tra Allianz Powervolley Milano e Vero Volley Monza in programma per domani alle ore 18.00 al Centro Pavesi di Milano, con le due compagini che hanno già staccato il pass per i quarti di finale e che vede i meneghini avanti di un punto sui brianzoli.

Sarà quindi l’esito della sfida di domani a definire la prima classificata del girone A degli ottavi di finale.

Il primo obiettivo è stato centrato da entrambe i club che giocheranno i quarti in gara unica giovedì 26 novembre, con le squadre che, per la composizione del tabellone saranno riclassificate in base alla classifica del girone di andata della regular season 2020-21. Per dirla diversamente la gara di domani conta per il prestigio di chiudere in bellezza il girone e mettere sale su un derby che ha sempre un valore speciale.

A rendere ancora più interessante l’incontro sarà, anche, il duello in posto due tra i due nuovi arrivati, rispettivamente Jean Patry per Milano e Adis Lagumdzija per Monza, due giovani talenti che hanno già messo in mostra tutto il loro valore ma che vorranno ulteriormente dimostrare nella gara di domani.

Il confronto di domani offrirà, altresi, spunti interessanti da un punto di vista tecnico, con le due squadre che cercheranno di confermare le indicazioni positive sin qui raccolte e di porre rimedio agli aspetti negativi di questo primissimo scorcio di stagione.

” Sarà una partita importante per continuare a sviluppare il gioco di squadra e trovare le nostre affinità in campo – analizza il francese Luka Basic – .Vogliamo proseguire il nostro percorso seguendo la strada giusta che abbiamo intrapreso all’inizio della stagione. Monza è una squadra difficile da affrontare, anche loro stanno trovando un bel modo di giocare e stare in campo. Hanno dei grandi battitori e sarà una sfida difficile contro un avversario forte”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza.

Vero Volley Monza: Orduna – Lagumdzija, Holt – Galassi, Dzavoronok – Sediacek, Federici(L). All.Soli.

Arbitri: Santi – Boris. Terzo arbitro: Rusconi.

Impianto: Centro FIPAV Pavesi Milano.