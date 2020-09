Supercoppa pallavolo femminile, le fantastiche quattro che volano a Vicenza

Supercoppa pallavolo femminile, le fantastiche quattro che si giocheranno la conquista del trofeo in Piazza dei Signori a Vicenza questo week end sono Busto Arsizio, Novara, Conegliano e Scandicci.

Dopo le vittorie di martedì di Novara in casa al tie-break su Firenze ( 23-25, 25-16, 20-25, 25-18, 15-12) e di Busto Arsizio al Palayamamay contro Chieri per 3-1 ( 25-22, 25-27, 25-20, 25-17) si attendeva la terza squadra qualificata per la Final Four di Vicenza.

Con Conegliano già in semifinale per aver vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione, l’ultimo posto a disposizione era al centro della sfida tra Scandicci e Monza.

Le toscane in casa si sono imposte sulle brianzole per 3-1 (25-22, 25-21, 25-27, 25-21) in un match davvero combattuto ma che ha dimostrato la tenacia , già intravista nel primo turno contro Brescia, delle ragazze di coach Barbolini.

E’ partita decisamente bene Scandicci in questa stagione, ci sarà ora la prova del nove in semifinale contro Conegliano.

Queste le parole del neo coach di Scandicci Massimo Barbolini : ” La Savino Del Bene mi è piaciuta, siamo stati concreti. Giocavamo con una squadra forte, abbiamo limitato bene il loro servizio. Per tutti noi è una soddisfazione esserci sabato a Vicenza, arriva in un momento particolare però sono contento perché vincere con Monza è un bel risultato. ”



Da questo secondo turno escono a testa alta Firenze che è uscita sconfitta a Novara solamente al tie-break e Chieri che promette di poter dar fastidio a molte squadre in questa stagione.

Si vola quindi a Vicenza, sabato 5 e domenica 6 settembre in Piazza dei Signori si svolgerà la Final Four Supercoppa pallavolo femminile. Le semifinali in programma sabato 5 settembre sono Busto Arsizio-Novara (ore 21,00) e Conegliano-Scandicci (ore 18,00) .

Le partite saranno in diretta su Rai Sport.