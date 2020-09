Supercoppa pallavolo femminile, Novara e Busto Arsizio volano in semifinale. Si sono giocati ieri martedì 1 settembre due dei tre match in programma per il secondo turno ad eliminazione diretta.

Novara ha avuto la meglio in casa di un’ottima Firenze riuscendo a superare le toscane solamente al tie-break (23-25, 25-16, 20-25, 25-18, 15-12). Grande prova per le ragazze di coach Marco Mencarelli che si sono viste rimontare dalla squadra di coach Lavarini.

Per Novara la grande soddisfazione di aver staccato il pass per la Final Four di Vicenza in programma nel week end .

Nell’altra partita del secondo turno, Busto Arsizio alla sua prima uscita ufficiale stagionale è riuscita ad imporsi al Palayamamay su Chieri per 3-1 ( 25-22, 25-27, 25-20, 25-17). Grande prova tra le piemontesi dell’ex Francesca Villani autrice di 21 punti, a spuntarla però le ragazze di coach Marco Fenoglio che hanno rotto il ghiaccio e che avranno ora qualche giorno per preparare la semifinale di Supercoppa pallavolo femminile contro Novara.

L’ultima sfida di questo secondo turno ad eliminazione diretta è quella in programma oggi mercoledì 2 settembre alle ore 18,00 tra Scandicci e Monza. Le toscane in casa proveranno a continuare il percorso verso Vicenza, Monza arriva alla partita dopo la vittoria sofferta in casa nel primo turno contro Cuneo.

Spettatrici in questa fase della competizione sono le pantere di Conegliano che avendo vinto la Coppa Italia nella scorsa stagione sono già qualificate per la Final Four.

Esordire in semifinale senza aver mai giocato una partita ufficiale potrebbe essere uno svantaggio anche se , considerando la qualità del roster veneto, la squadra di coach Daniele Santarelli sembra essere anche quest’anno la squadra da battere.