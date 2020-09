Volley, dove vedere Allianz Milano-Vero Volley Monza: diretta tv e streaming gratis

Volley – Mercoledì 22 settembre 2020, alle ore 18:00, andrà in scena al Centro Pavesi di Milano l’ultima gara del Girone A degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia tra Allianz Milano e Vero Volley Monza. Il confronto tra le due squadre lombarde non sarà decisivo in chiave quarti di finale, visto che la prima e seconda posizione del girone sarà ininfluente perché varrà la posizione ottenuta in Regular Season, ma sarà pur sempre un derby. Le due squadre arrivano entrambe con due vittorie: la Vero Volley Monza ha battuto Vibo Valentia 3-0 in casa e Verona 3-2 in Veneto; l’Allianz Milano, invece, ha battuto Verona 3-0 in casa e Vibo Valentia 3-1 in Calabria. Ecco di seguito dove vedere la partita in diretta tv e in diretta streaming.

Volley – Dove vedere Allianz Milano-Vero Volley Monza

Il derby lombardo tra Allianz Milano e Vero Volley Monza, valevole come gara del Girone A degli ottavi della Del Monte Coppa Italia, andrà in scena mercoledì 22 settembre, alle ore 18:00, al Centro Pavesi di Milano. Sarà possibile seguire l’incontro da casa in diretta streaming sul canale LVC (Lega Volley Channel) e su Eleven Sports.

Precedenti e curiosità

Le due formazioni si sono affrontate già 15 volte, di cui 13 in Superlega e 2 in Serie A2 (9 vittorie per Milano e 6 per Monza). Sarà il primo confronto tra le due squadre in Coppa Italia e nella passata stagione Milano ha vinto entrambe le sfide in campionato 3-0 contro Monza.