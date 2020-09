Volley, la finale di Supercoppa sarà Civitanova-Perugia

La finale di Supercoppa italiana 2020 del Volley maschile sarà disputata tra Civitanova e Perugia, con i campioni del mondo che se la dovranno vedere con la Conad Sir Safety Perugia lanciatissimi per la vittoria finale. Le due squadre si contenderanno il trofeo nella Finale di volley all’AGSM Forum di Verona che si terrà il 25 settembre. Una Cucine Lube Civitanova da urlo timbra il pass per la Del Monte Supercoppa di pallavolo maschile. Nella semifinale di ritorno la squadra di Ferdinando De Giorgi batte l’Itas Trentino al tie-break (25-18, 22-25, 25-19, 20-25, 15-11), pareggiando la sconfitta rimediata sette giorni fa in trasferta, e si aggiudica il decisivo Golden Set (15-12).

La Leo Shoes Modena di Andrea Giani ha in realtà vinto con Perugia al PalaPanini nell’altra semifinale di ritorno, ma sono gli umbri a volare in finale della Supercoppa di Volley maschile in virtù del 3-0 dell’andata. Grande sofferenza per i Block Devils, capaci di risalire dopo i primi due parziali vinti con merito e con un bel gioco dalla formazione di Andrea Giani. Ma, con lo spettro del Golden Set a farsi minaccioso, i ragazzi di Heynen si scuotono, cominciano a tessere le proprie trame di gioco, a lavorare con qualità nella correlazione muro-difesa ed a trovare soluzioni importanti e vincenti con i propri attaccanti. Il match si chiuderà poi 3-2 per i padroni di casa di Modena (25-22, 25-20, 14-25, 26-28, 15-12).