Volley, la finale di Supercoppa sarà Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Perugia. Ecco i dettagli

Volley – Le due formazioni che si daranno battaglia, venerdì 25 settembre ore 21:00, all’AGSM Forum di Verona per conquistare la Del Monte Supercoppa saranno la Cucine Lube Civitanova e la Sir Safety Conad Perugia. Ennesima sfida e finale tra le due big del nostro campionato. Ecco come le due formazioni sono arrivate a strappare il pass per la finale.

La semifinale tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino

La formazione guidata da coach Fefè De Giorgi strappa il pass per la finale in una sfida al cardiopalma contro l’Itas Trentino. I padroni di casa vincono al tie-break (25-18; 22-25; 25-19; 20-25; 15-11), pareggiando così la sconfitta rimediata una settimana prima nella gara di andata, e si aggiudicano poi il decisivo Golden Set con il parziale di 15-12.

La semifinale tra Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia

Dall’altra parte, il pass per la finale l’ha strappato la Sir Safety Conad Perugia di coach Heynen. Dopo la gara di andata vinta per 3 a 0 dai Block Devils, tutti si aspettavano una reazione dalla formazione gialloblu e la reazione c’è stata. La Leo Shoes Modena di coach Andrea Giani ha in realtà vinto con la Sir Safety Perugia nella semifinale di ritorno al PalaPanini, ma è la formazione Umbra a volare a Verona per la Finale della Del Monte Supercoppa (questo in virtù del 3-0 casalingo). Il match si è chiuso 3 a 2 per i padroni di casa (25-22; 25-20; 14-25; 26-28; 15-12), con lo spettro del Golden Set a farsi minaccioso durante il quarto set finito ai vantaggi.