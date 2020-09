Volley maschile, dove vedere Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino: diretta tv e streaming gratis

Volley – Domenica 20 settembre 2020 si definiscono le due finaliste che si affronteranno per aggiudicarsi la Del Monte Supercoppa Italiana. Dopo la gare di andata, all’Eurosuole Forum di Civitanova andrà di scena la gara di ritorno tra la Cucine Lube Civitanova, allenata da coach Fefè De Giorgi, e l’Itas Trentino, allenata da coach Angelo Lorenzetti. La gara di andata è stata una bellissima e lunghissima battaglia, con un alto livello di pallavolo e tanto spettacolo, vinta dall’Itas Trentino con il punteggio di 3 a 2 (21-25; 25-19; 16-25; 25-21; 15-9). Ci si aspetta anche tanto spettacolo per questa sfida di ritorno da cui uscirà il nome della prima finalista della Del Monte Supercoppa Italiana. Ecco di seguito alcuni dettagli e dove vedere il match in diretta tv e streaming gratis.

Come funziona la qualificazione? Ecco i dettagli

La Del Monte Supercoppa si articola come nei Playoff di Champions League, con le semifinali che si articola in gara di andata e di ritorno. In particolare (in questa gara), l’Itas Trentino con la vittoria casalinga per 3 a 2, per qualificarsi alla finale, basterà vincere con qualsiasi punteggio. Per la Cucine Lube Civitanova la situazione è diversa: in caso di vittoria al quinto set si dovrà disputare il Golden Set, mentre in caso di vittoria al massimo al quarto set staccherà il pass per la finale.

Volley – Dove vedere Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino in diretta tv

La semifinale di ritorno della Del Monte Supercoppa tra Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino si disputerà all’Eurosuole Forum di Civitanova alle ore 17:30 di domenica 20 settembre 2020. La sfida sarà visibile in diretta tv sui canali Rai Sport+ e Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre).

Volley – Dove vedere Cucine Lube Civitanova-Itas Trentino in diretta streaming gratis

La gara sarà visibile anche in diretta streaming gratis sulla piattaforma Rai Play e sul sito Rai Sport.