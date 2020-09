Volley maschile, dove vedere Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova: diretta tv e streaming gratis

Volley – A distanza di oltre sei mesi dall’ultima gara ufficiale giocata, l’Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova tornano in campo per la Semifinale di andata della Del Monte Supercoppa, domenica 13 settembre alle ore 18:00 alla BLM Group Arena di Trento. Le due squadre si affronteranno così proprio come l’ultimo match disputato sei mesi fa prima dello stop al campionato (8/03 Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3 a 2). Fondamentale, per entrambe le squadre, riuscire ad ottenere un buon risultato in vista del match di ritorno che si giocherà all’Eurosuole Forum di Civitanova, domenica 20 settembre e che sarà decisivo per il passaggio del turno verso la Finalissima della Del Monte Supercoppa che si disputerà nell’Arena di Verona. Ecco di seguito dove vedere la semifinale di andata.

Volley – Dove vedere Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova in diretta tv

La semifinale di andata della Del Monte Supercoppa tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova si disputerà alla BLM Group Arena di Trento alle ore 18:00 di domenica 13 settembre 2020. La sfida sarà visibile in diretta sui canali Eleven Sports.

Volley – Dove vedere Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova in diretta streaming

Il match sarà visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, abbonandosi oppure pagando il costo della singola partita.