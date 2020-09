Volley maschile, dove vedere Modena Volley-Sir Safety Perugia: diretta tv e streaming gratis

Volley – Domenica 20 settembre 2020 si definiranno le due finaliste che si affronteranno per aggiudicarsi la Del Monte Supercoppa. Dopo la gara di andata, al PalaPanini di Modena andrà di scena la gara di ritorno tra la Leo Shoes Modena e la Sir Safety Conad Perugia. La gara di andata, con un punteggio finale un po’ bugiardo, è stata vinta dalla Sir Safety Conad Perugia con il punteggio di 3 a 0 (26-24; 25-23; 25-20). Nella gara di ritorno ci si aspetta una reazione dalla giovane formazione allenata da coach Andrea Giani, che proverà ad impensierire Leon e compagni, per tentare di strappare il pass per la finale della Del Monte Supercoppa. Ecco di seguito dove vedere in diretta tv e streaming gratis il match.

Volley – Dove vedere Modena Volley-Sir Safety Perugia in diretta tv

La semifinale di ritorno della Del Monte Supercoppa tra Leo Shoes Modena e Sir Safety Conad Perugia si disputerà al PalaPanini di Modena alle ore 18:00 di domenica 20 settembre 2020. La sfida sarà visibile in diretta tv sui canali Eleven Sports.

Volley – Dove vedere Modena Volley-Sir Safety Perugia in diretta streaming gratis

Il match sarà visibile in diretta streaming anche sui dispositivi mobili, pc e notebook attraverso la piattaforma Eleven Sports, abbonandosi oppure pagando il costo del singolo evento.