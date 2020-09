Volley maschile, la finale della Supercoppa non si disputerà all’Arena di Verona. Ecco i dettagli

Volley – La finale della Del Monte Supercoppa, in programma venerdi 25 settembre 2o2o, non si disputerà all’Arena di Verona. La scelta del rinunciare a disputare la finale in una sede all’aperto, in uno dei monumenti più belli al mondo, è stata dettata da ragioni di sicurezza per gli atleti. La scelta da parte della Lega Pallavolo Serie A è stata presa, in malincuore, dopo vari contatti e approfondimenti tecnici con molte aziende specializzate e le consultazioni su diversi sistemi di riscaldamento del campo di gioco, tenutosi conto di quanto è accaduto a Vicenza in occassione della Supercoppa del volley femminile. Nessuno è stato in grado di assicurare che in caso di umidità serale il campo sarebbe stato in condizioni tali da mantenere l’aderenza necessaria per fare giocare in sicurezza gli atleti delle due formazioni finaliste, garantendone l’incolumità. Ecco di seguito le parole del presidente della Lega Pallavolo, Massimo Righi.

Volley – Le parole del presidente della Lega Pallavolo