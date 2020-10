A1 Volley Femminile: rinviate due gare per casi di Covid-19

Qui di seguito il comunicato stampa della Lega Pallavolo serie A Femminile:

“Il Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris, ricevuta solo questa mattina comunicazione dalla Società Cuneo Granda Volley di un caso di positività all’interno del gruppo squadra, ha disposto il rinvio della gara in programma questa sera tra Igor Gorgonzola Novara e Bosca S.Bernardo Cuneo, valida per la 5^ giornata del Campionato di Serie A1. Il rinvio si è reso necessario nell’attesa di sottoporre tutto il gruppo squadra al primo tampone di controllo come previsto nel Protocollo per lo svolgimento delle attività di alto livello.

Rinviato inoltre il match tra Banca Valsabbina Millenium Brescia e Unet E-Work Busto Arsizio, anch’esso in programma questa sera al PalaGeorge di Montichiari. A seguito della positività di un membro dello staff tecnico della UYBA Volley, quarto caso nel gruppo squadra, il Presidente Fabris, sentiti i pareri del Medico di Lega e del Responsabile Sanitario della società bustocca, preso atto che la Federazione Italiana Pallavolo ha rimesso alla Lega la decisione finale sull’applicabilità di quanto previsto dal Protocollo, ha disposto il rinvio della gara, con l’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio e di tutelare la salute di atlete e staff.

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero delle due partite.”