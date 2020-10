Allianz Powervolley Milano: big match contro Modena

Castellanza – Dopo la sconfitta casalinga nel turno infrasettimanale contro Vibo Valentia i ragazzi di coach Roberto Piazza si preparano a scendere in campo per la quarta giornata del campionato di Superlega, prevista per domani alle 18.00 al Palapanini Modena. Avversaria, infatti, dei meneghini è la Leo Shoes di coach Andrea Giani per un confronto dai contorni sempre speciali come accaduto negli ultimi anni quando le due compagini hanno giocato senza esclusioni di colpi.

Lo stop subito mercoledì scorso per mano dei vibonesi ha lasciato il segno nell’ambiente milanese ma in chiave positiva. Gli errori evidenziati nel match contro i calabresi da parte dei ragazzi di Piazza dicono, infatti, che la squadra di Milano è solo all’inizio della forma perfetta e che quindi si può solo migliorare per ben disputare il campionato italiano che come sempre è ricco di difficoltà.

Ogni partita può nascondere un’insidia è il concetto base che, Piano e compagni devono interiorizzare, tanto più se ci si prepara a disputare un big match come quello contro Modena.

Mai come negli ultimi anni le due squadre si affrontano a viso aperto con i due roster che potrebbero equipararsi viste le manovre dello scorso volley mercato operate n casa Modena : fuori Zaytsev, Anderson, Bednorz ed Holt e l’arrivo di Lavia, Vettori, Petric e Stankovic. Ciò nonostante Modena rimane squadra molto pericolosa come dimostrato in questa prima fase di campionato ed impreziosita in seconda linea dal francese Grebbenikov, riconosciuto dagli addetti ai lavori come miglior libero del mondo.

Non si farà intimorire certamente l’Allianz Powervolley desiderosa di riscattare il passo falso di mercoledì e continuare a far bene in questa fase del campionato ricco e denso di partite. La sfida contro i gialloblu, infatti, è la terza in sette giorni prima del tour de force che si concluderà il 25 ottobre contro Civitanova con altre tre gare in 14 giorni.

” La sfida con modena sarà una di quelle partite importanti e belle da giocare, in un palazzetto molto caldo – analizza Riccardo Sbertoli -. Noi come squadra vogliamo fare un passo avanti e quindi sarà un match da giocare a viso aperto per cercare di portare a casa il risultato, che è il nostro obbiettivo ogni volta che scendiamo in campo. Sarà bello metterci alla prova per vedere se riusciamo a mettere in pratica ciò su cui stiamo lavorando. Arriviamo pronti, carichi e determinati per questo confronto”.

Probabili formazioni

Leo Shoes Modena: Christenson – Vettori, Stankovic – Mazzone, Petric – Lavia, Grebbenikov(L). All. Andrea Giani

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Roberto Piazza

Arbitri: Frapiccini – Cerra. Terzo arbitro: Nannini

Diretta TV

Il match sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 18.00.