Allianz Powervolley Milano: coach Piazza a 360° dopo Verona

Coach Roberto Piazza: “Merito dei ragazzi che ci hanno sempre creduto”.

Castellanza – “Il merito è dei ragazzi che non si sono mai arresi e ci hanno creduto fino alla fine”. Coach piazza non usa giri di parole per elogiare il carattere mai domo della sua Allianz Powervolley, vincitrice in rimonta su Verona nella sesta giornata di Superlega. Il tecnico dei meneghini, dopo il successo per 3-1 sugli scaligeri, analizza la prestazione della sua squadra che ha portato in dote 3 punti e rafforzato il terzo posto in classifica.

La quinta affermazione in campionato su sei partite lancia la Allianz Powervolley Milano a quota 14 punti in classifica, anche se dopo il primo set in pochi avrebbero scommesso sul trionfo meneghino. Tanti errori, poca lucidità ed imprecisioni collettive hanno permesso, infatti, ai gialloblu di aggiudicarsi il set.

Ma è proprio nelle difficoltà che Milano si è ritrovata, guardando ai propri limiti e tirando fuori lo spirito di squadra mai arrendevole, caratteristica che coach Piazza riconosce ai suoi giocatori.

Alla fine sarà 3-1, il miglior viatico per le ultime gare del girone di andata che Milano giocherà prima a Civitanova in trasferta e poi all’Allianz Cloud contro Perugia.

Da terza in classifica Milano proverà a giocarsi le sue carte contro la prima e la seconda. ” E’ stata una partita strana – commenta il tecnico – siamo partiti bene nel primo set, poi abbiamo sbagliato una palla e siamo andati in tilt. Sono stati bravissimi i ragazzi a crederci sempre, anche nel quarto set quando Ishikawa è uscito per crampi. Sono tre punti che valgono non doppio, ma triplo“.

La prestazione da a Milano la consapevolezza di essere squadra capace di lottare su ogni punto, di non mollare mai, ma anche di avere ancora dei limiti che portano a passaggi a vuoto. Ed è proprio questa consapevolezza che fa dire a coach Piazza cosa manca alla sua Allianz Powervolley nonostante il meritato terzo posto.

” Ci manca esperienza da parte di alcuni giocatori, ci manca la squadra al completo da un po’ di giorni, ma ci manca anche il fatto di essere sicuri in alcune situazioni: in una parola la consapevolezza dei nostri mezzi. I frutti del nostro lavoro si vedranno tra due mesi, ma sicuramente avere 5 vittorie su 6 partite è importante”.