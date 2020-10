Allianz Powervolley Milano: Milano ospita Ravenna

Castellanza – L’Allianz Powervolley Milano domani alle ore 20.30 per la quinta giornata del campionato di Superlega all’Allianz Cloud ospita Ravenna.

La netta vittoria di domenica scorsa a Modena ha dato serenità ed energia a Matteo Piano e compagni rendendoli consci delle proprie potenzialità e dei difetti su cui lavorare per migliorarsi. A partire dall’approccio alla gara: bisognerà evitare, infatti, di sottovalutare l’avversario come accaduto la scorsa settimana contro Vibo Valentia che ha costretto la squadra ad una gara tutta in salita e che ha portato alla prima sconfitta della stagione in campionato.

L’attenzione dovrà essere al massimo considerata l’imprevedibilità di cui i ragazzi di coach Marco Bonitta sono dotati e di cui hanno dato prova sino a questo momento.

La squadra di Ravenna, infatti, dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ha messo in seria difficoltà team quali Civitanova, Modena e Cisterna, grazie soprattutto al suo opposto Giulio Pinali che con 78 punti è il secondo bomber del campionato.

Sicuramente Milano risponderà con le sue armi migliori e cioè Ishikawa e Patry, due giocatori di palla alta che hanno messo a terra 135 palloni in due e rispettivamente 69 il nipponico e 66 il francese.

L’Allianz Powervolley Milano partirà da loro ma conterà soprattutto sulla forza del gruppo con l’ottima correlazione muro difesa che ha consentito ai ragazzi di coach Roberto Piazza di vincere per la prima volta contro Modena al PalaPanini.

Il grande entusiasmo che aleggia sul team è comunque smorzato dalle parole di coach Piazza che vuole evitare un nuovo passo falso come accaduto settimana scorsa contro Vibo Valentia.

” Tutte le partite del campionato italiano sono difficili, complicate ed impegnative – analizza coach Piazza – ; non c’è nessuna gara facile. Giochiamo contro Ravenna che nelle ultime due partite ha dimostrato ampiamente il suo valore. Contro Modena giovedì scorso hanno perso, ma è stato un 3-1 tiratissimo, mentre contro Cisterna hanno fato capire di essere una squadra che non molla mai, recuperando in due set lo svantaggio e andando a vincere 3-0. Basta scendere in campo con la mentalità non al 100%, cioè con le energie nervose non al massimi delle batterie, e si rischia di perdere con chiunque. Milano sta crescendo come gruppo: possiamo giocare ancora molto meglio, soprattutto con i centrali, ma ci stiamo lavorando”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza

Consar Ravenna: Redwitz – Pinali, Mengozzi – Grozdanov, Recine – Zonca, Kovacic(L). All. Bonitta

Arbitri: Rapisarda – Braico. Terzo arbitro: Cacco

Diretta TV

Il match sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, sulla pagina Facebook di Eleven Sports e di Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 20.30.