Allianz Powervolley Milano: Piano e le emozioni del post Modena

Castellanza – Sorrisi, intese, sguardi di gioia: sono le emozioni che si leggono sui volti dei giocatori della Allianz Powervolley Milano dopo la storica vittoria contro Modena al PalaPanini.

Emozioni di cui si fa portavoce il capitano della Powervolley Milano Matteo Piano testimone positivo e romantico di sentimenti.

“Credo che ci influenziamo tanto tra di noi. Se riusciamo a farlo nella carica che ci possiamo dare l’un l’altro, nella positività, nell’agonismo è tutto ancora più bello. Certe partite necessitano proprio di questo: di un’aggressività collettiva che abbiamo tradotto in campo contro Modena“.

Mai banale nei commenti, il numero 11 in maglia Powervolley torna sul successo contro i modenesi; “Questi tre punti sono importanti in un percorso particolare come è questo campionato. Noi però dobbiamo andare avanti perché il passato ci forma, mentre il presente va vissuto. Con Modena questo presente l’abbiamo vissuto, ma dobbiamo proiettarci alla prossima partita. Torniamo a Milano con il sorriso, consci che abbiamo imparato dagli errori, che ci stiamo conoscendo meglio in campo e che stiamo conoscendo i nostri punti di forza su cui dobbiamo essere molto carichi”.



( Fonte comunicato stampa )