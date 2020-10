Europei pallavolo femminile under 17, buona la prima dell’Italia di Marco Mencarelli. Le azzurrine hanno infatti vinto per 3-1 contro la Slovenia la partita di esordio della rassegna continentale in programma dal 1 al 9 ottobre in Montenegro.

L’Italia è stata inserita nel Pool I insieme appunto a Slovenia, Montenegro, Turchia, Bulgaria, Slovacchia. Nell’altro girone Russia, Bielorussia, Serbia, Romania, Polonia, una squadra in meno visto che la Germania ha rinunciato alla partecipazione.

Un po’ di titubanza nel primo parziale durante il quale le azzurrine hanno fatto fatica a rompere il ghiaccio, il set è stato vinto dalle slovene ai vantaggi dopo un recupero azzurro durante il set.

Brave le ragazze del ct Marco Mencarelli a rialzare la testa e a ritrovare il bandolo della matassa. Rimesso il match sui giusti binari con la vittoria nel secondo parziale l’Italia ha preso in mano le redini del gioco riuscendo alla fine ad ottenere un importante successo soprattutto in chiave mentale. Iniziare con il piede giusto era fondamentale. Oggi si replica, in programma alle 17,30 la partita contro la Slovacchia.

Giornate di grande volley a livello giovanile, l’Italia sta tifando le proprie ragazze e i propri ragazzi. Se il cammino della Nazionale italiana pallavolo femminile under 17 è solo all’inizio in questo Europeo di categoria, domani per gli azzurrini dell’under 20 del ct Angiolino Frigoni ci sarà la semifinale contro la Bielorussia. L’Italia spera che i propri ragazzi possano regalare una medaglia.



I tabellini

Italia-Slovenia 3-1 ( 26-28, 25-16, 25-22, 25-15).

Bellia 18, Polesello 7, Ituma 14, Ribechi 23, Catania 4, Orlandi, Barbero (L), Giacomello, Passaro 1, Giuliani, Gannar. NE :Piovesan ALL: Mencarelli