Europei pallavolo femminile under 17, l’Italia concede il bis. Le azzurrine del ct Marco Mencarelli impegnate in questi giorni nella rassegna continentale in Montenegro, si sono imposte anche nella seconda partita del girone. Stesso risultato e per certi versi andamento del match che ha richiamato l’esordio contro la Slovenia. Questa volta l‘Italia era impegnata contro la Slovacchia, le nostre ragazze hanno vinto per 3-1 ( 22-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Anche in quest caso la partita non si era indirizzata bene, le avversarie avevano messo avanti la testa conquistando il primo parziale. Stessa importante reazione come all’esordio si è verificata anche in questa seconda uscita. Seconda vittoria consecutiva quindi per le azzurrine, due successi da tre punti. Ricordiamo che l’Italia è inserita nel Pool I insieme a Slovenia, Slovacchia, Montenegro, Turchia e Bulgaria mentre il Pool II è composto da Russia, Bielorussia, Polonia, Serbia e Romania, una squadra in meno vista la decisione della Germania di non partecipare all’Europeo.

Oggi le ragazze del ct Marco Mencarelli torneranno in campo per la terza partita in programma alle alle 15 contro la Turchia.

Non si nascondono certo le ambizioni da medaglia per questo gruppo forte e competitivo che è partito bene anche se in alcune fasi delle prime due partite ha dimostrato dei cali. Su questo dovrà lavorare l’esperto ct .

I tabellini

Italia-Slovacchia 3-1 ( 22-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Bellia 6, Polesello 11, Ituma 21, Ribechi 20, Catania 8, Passaro 1, Barbero (L) Giacomello 2, Orlandi, Piovesan 7, Giuliani. NE: Gannar ALL: Mencarelli