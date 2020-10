Europei pallavolo femminili under 17, Italia in semifinale. Le azzurrine del ct Marco Mencarelli hanno battuto per 3-0 la Bulgaria nell’ultima partita del girone. Sul percorso che divide l’Italia dalla finalissima ci sarà la Russia.

Ribechi e compagne hanno chiuso il proprio girone al secondo posto alle spalle della Turchia, nell’altro Pool invece ad arrivare prima è stata appunto la Russia.

L’altra semifinale vedrà una di fronte all’altra Turchia e Serbia.

Questa la classifica finale del Pool I all’interno del quale era stata inserita l’Italia : Turchia 5 v 14 p ; Italia 4 v 12 p; Slovenia 3 v 10 p ; Slovacchia 2 v 6 p ; Bulgaria 1 v 2 p ; Montenegro 4 s 1 p.

Nella partita contro la Bulgaria tutto bene a parte un piccolo calo di concentrazione nel primo parziale che aveva consentito di recuperare un iniziale vantaggio azzurro di + 4. Le bulgare erano infatti riuscite a rientrare dallo svantaggio di 11-7 al 13-13. Le azzurrine del ct Marco Mencarelli sono riuscite però a rimettere il match sui giusti binari vincendo il parziale 25-22 e a condurre le danze nel secondo e terzo set.

Ora certamente in semifinale un avversario di assoluto spessore contro il quale sarà vietato sbagliato e avere cali durante la sfida.

Oggi per il gruppo giornata di riposo, domani la semifinale contro la Russia sarà alle 19.00

Italia-Bulgaria 3-0 ( 25-22, 25-13, 25-17)

Bellia 9, Gannar 7, Ituma 14, Ribechi 11, Catania 5, Passaro 1, Barbero (L), Giuliani 1, Orlandi 1, Piovesan 3. NE: Polesello, Giacomello. ALL: Mencarelli .