Europei pallavolo femminili under 17, l’Italia perde con la Russia, oggi in campo per il bronzo. Si è arrivati quindi alla fase conclusiva della competizione continentale dedicata alle under 17, purtroppo ieri sera le azzurrine guidate dal ct Marco Mencarelli si sono dovute piegare in semifinale alla forza della Russia che grazie ad un 3-0 è volata in finale. Si sapeva alla vigilia della sfida che il coefficiente di difficoltà era molto alto, le previsioni sono state confermate in campo.

Oggi alle ore 16,30 Italia ancora in campo per la finale terzo e quarto posto contro la Serbia. Il match si potrà vedere in diretta streaming sul sito EuroVolleyTv e sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Cev.

La speranza naturalmente per tutti i tifosi italiani e ovviamente per le ragazze in campo è quella di chiudere il cammino con una medaglia. Sarebbe la terza dopo l’oro conquistato dalla Nazionale maschile under 18 negli Europei di categoria di Lecce e l’argento di Brno conquistato dall’under 20 agli Europei in Repubblica Ceca.

Questi ragazzi sono il futuro del nostro volley, esperienze di altissimo livello come queste non potranno che forgiarli e abituarli a palcoscenici sempre più prestigiosi.

I tabellini

Italia-Russia 0-3 ( 17-25, 22-25, 16-25).

Bellia 13, Polesello, Ituma 6, Ribechi 17, Catania 1, Orlandi 1, Barbero (L), Giacomello 7, Giuliani, Gannar 2, Piovesan 1. N.E: Passaro. All. : Mencarelli