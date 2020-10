Europei pallavolo maschile under 20, una grande Italia centra l’obiettivo semifinali

Europei pallavolo maschili under 20, una grande Italia centra l’obiettivo semifinali. I ragazzi del ct Angiolino Frigoni fino a questo momento hanno fatto un percorso netto sia per quanto riguarda i successi sia per quanto riguarda le vittorie da 3-0. E’ arrivata anche contro la Francia che si trovava al secondo posto nel Pool I una vittoria per 3-0 ( 25-22, 27-25, 25-13).

Una successione quasi fotocopia nell’andamento delle partite .Nelle ultime sfide infatti le difficoltà maggiori sono state nel secondo parziale dopo un inizio di match sempre seguite però da un grande finale di partita.

Diverse le chiavi di lettura. Si potrebbe pensare ad una inconsapevole rilassatezza dopo che il match si è incanalato sui giusti binari ma, se si cambia punto di vista, si potrebbe vedere anche una grande forza di volontà nel riuscire a recuperare situazioni apparentemente compromesse.

Sappiamo come nel volley l’elemento psicologico sia fondamentale e come le partite possano cambiare all’improvviso, su questo aspetto sarà fondamentale il lavoro del ct Angiolino Frigoni.

Intanto gli azzurrini si godono l’obiettivo delle semifinali che è stato centrato alla grande. Oggi ultima partita in programma contro la Serbia alle ore 17,30 a Kurim.

Il tabellino

Italia-Francia 3-0 ( 25-22, 27-25, 25-13).

Crosato 5, Porro, Michieletto 14, Gianotti 7, Stefani 11, Rinaldi 14, Catania (L), Cianciotta 2, Ferrato, Schiro. NE : Magalini e Jeroncic . ALL: Frigoni