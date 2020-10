Europei pallavolo maschili under 20, L’Italia è medaglia d’argento. Gli azzurrini del ct Angiolino Frigoni si sono inchinati in finale alla Russia perdendo per 1-3 ( 23-25, 25-12, 24-26, 25-27).

L’applauso va fatto comunque a questa squadra che era arrivata alla finale di Brno dopo un fantastico percorso di sei vittorie per 3-0.

Pronti e via, l’Italia scopre per la prima volta in questo Europeo cosa significa andare sotto di un set. Non era mai successo nelle partite precedenti, Stefani e compagni riescono però a rialzare la testa e a travolgere 25-12 nel secondo set una Russia colpevole di aver commesso una serie infinita di errori grossolani.

Grande partenza nel terzo parziale , azzurri avanti 8-2 grazie a Michieletto . Questo importante vantaggio viene però gettato al vento e i russi recuperano, si lotta nel finale di parziale, Stefani tira out per il 24-25 seguito dal muro avversario che chiude il set, Russia avanti 2-1.

C’e’ la voglia di portarla al tie-break questa finale , come nel set precedente parte bene l’Italia con un discreto vantaggio , 10-6, ma la Russia non perda la testa e piano piano recupera, si va sul 21-21. Cianciotta fa ballare con il servizio la palla sul nastro, alla fine cade sul campo russo e vale il 23-22 dell’Italia. E’ solo un’illusione perché prima arriva la pipe di Kurbanov per il 25-26 e poi il muro che chiude i giochi.