Europei Volley Maschili Under20: 7 italiani positivi

Comunicato della Federazione Italiana Pallavolo

“La delegazione italiana che ha preso parte ai Campionati Europei Under 20 Maschili, di ritorno dalla manifestazione e come stabilito dalla procedura FIPAV, è stata sottoposta a tampone prima del definitivo trasferimento nei luoghi di residenza. L’esito degli esami è risultato essere positivo per sette membri della delegazione che a questo punto, al completo, osserverà un periodo di quarantena secondo i protocolli delle autorità sanitarie governative. La Federazione Italiana Pallavolo naturalmente monitorerà la situazione e attuerà tutte le procedure del caso per garantire il più veloce ritorno alla normalità per l’intera delegazione.”

Le condizioni di Michieletto

A seguito segnaliamo anche il comunicato rilasciato da Trento: “Trentino Volley rende noto che, in seguito ai tamponi Covid-19 a cui è stata sottoposta l’intera Nazionale Under 20 nella giornata del 5 ottobre al momento del ritorno in Italia dopo i Campionati Europei di categoria (svolti in Repubblica Ceca), è stata riscontrata la positività al Coronavirus di Alessandro Michieletto.

Secondo quanto disposto dalle autorità sanitarie governative, il giocatore osserverà ora un periodo di quarantena e le sue condizioni di salute verranno costantemente monitorate dallo staff medico societario.”

Il Libero Catania tra i positivi

Comunicato di Cuneo: “Il libero Damiano Catania, al ritorno dalla Repubblica Ceca con la Nazionale Juniores, dove ha disputato l’Europeo di categoria Under 20 maschile, è stato sottoposto dalla Federazione a tampone. Rientrato a Cuneo in attesa degli esiti, è stato messo in isolamento preventivo dal Club.

Nella tarda serata di ieri il riscontro positivo al Covid-19 dell’atleta e di altri 6 membri della delegazione. Il giocatore, che al momento non presenta alcun malessere, come previsto dai protocolli delle autorità sanitarie governative osserverà un periodo di quarantena sotto la supervisione dello staff medico del Cuneo volley.”