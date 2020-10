Pallavolo femminile A1, anticipi 4.a giornata: vola Cuneo, Novara si ferma a Monza

Pallavolo femminile A1, si sono giocate ieri sabato 10 ottobre tre delle partite previste per la quarta giornata di andata. Vola Cuneo che grazie alla vittoria al tie-break (28-26, 27-29, 23-25, 25-21, 15-11) nel derby casalingo contro Chieri va al secondo posto con 8 punti. Un percorso brillante quello delle piemontesi guidate dal coach Pistola in questo inizio di stagione fatto di tre vittorie e una sola sconfitta. Il match è stato duro e combattuto , più di due ore di sfida, tra le fila di Cuneo da segnalare i 20 punti di Zakchaiou mentre tra quelle di Chieri 18 i punti di Villani e 25 di Grobelna.

Casalamaggiore in casa trova tre punti importanti superando Perugia per 3-0 ( 25-17, 25-20, 25-17). Vittoria netta delle ragazze di coach Parisi che hanno avuto la meglio delle umbre in poco più di un’ora. Top scorer la brasiliana Montibeller autrice di 23 punti. Ha esordito in cabina di regia per il club lombardo un’altra brasiliana, Cristina Ananda Marihno . Sarà lei a guidare la squadra in palleggio quest’anno in sostituzione di Carli Lloyd.

Nell’ultima sfida che ha anticipato questa quarta giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 si sono incrociate due delle big del torneo, Monza e Novara. Le brianzole si sono imposte in casa per 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20) riscattandosi dalla brutta sconfitta rimediata a Cuneo. Grande prestazione di Lise Van Hecke autrice di 22 punti.

Le altre partite si svolgeranno oggi domenica 11 ottobre alle 17.00. Le pantere di Conegliano faranno visita a Brescia, Trento in casa attende Bergamo mentre c’e’ grande attesa per il derby toscano tra Firenze e Scandicci al Mandela Forum.