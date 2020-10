Pallavolo femminile A1, bella notizia per Busto Arsizio, tamponi negativi per le giocatrici fermate dal Covid

Pallavolo femminile A1, bella notizia per Busto Arsizio. Nella giornata di ieri la società lombarda ha ufficializzato che i tamponi delle tre giocatrici fermate dal Covid, Poulter Piccinini e Stevanovic sono negativi . Questo il comunicato apparso su Instagram : ” TAMPONI TUTTI NEGATIVI ! Stevanovic, Poulter e Piccinini seguiranno ora il protocollo per la ripresa graduale degli allenamenti. Vi aspettiamo ragazze ! ”

Per quanto riguarda Poulter c’e’ da precisare che la palleggiatrice americana deve anche fare i conti con l’infortunio alla caviglia rimediato nella sfida contro Trento. Certamente un inizio di stagione complicato per le farfalle che però stanno dimostrando grinta e forza di volontà per uscire da questa delicata situazione. Nel frattempo questa sera mercoledì 21 ottobre alle 20,30 al Pala George di Montichiari è in programma il recupero della partita contro Brescia che era stata rinviata valevole per la 5.a di andata campionato pallavolo femminile A1.

Le padrone di casa arrivano a questa partita con una situazione di classifica molto precaria. Un solo punto infatti è stato raccolto dalle leonesse in questa prima parte di Regular Season . Sfida dalla grande importanza per entrambe le formazioni .

E’ stato, inutile nasconderlo, un inizo di campionato con il quale si è dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria che nelle ultime settimane in Italia come nel resto di Europa si è aggravata. Si comincia a chiedere di pensare ad un piano B che possa salvaguardare il campionato nel caso in cui il numero delle partite rinviate dovesse aumentare. Bisognerebbe infatti fare i conti con la difficoltà di incastrare tutti gli impegni in un calendario già fitto.