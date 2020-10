Pallavolo femminile A1, doppia notizia bella per Scandicci. Nella 5.a giornata di andata di campionato le ragazze allenate da coach Massimo Barbolini hanno avuto la meglio per 3-1 in casa su Casalmaggiore e hanno ritrovato una delle assolute protagoniste, Elena Pietrini rientrata dopo l’infortunio : ” Non vedevo l’ora di rientrare in campo, la gara è andata come ci aspettavamo e anche la spalla è andata alla perfezione”. Un ottimo ritorno per lei autrice a fine gara di 13 punti. Una notizia dunque importante per la squadra toscana che può dirsi pienamente soddisfatta di questo inizio di stagione fatto di vittorie in campionato e Champions League. In Regular Season a distanza di tre giorni ci sono state le vittorie in trasferta nel derby contro Firenze e in casa contro una squadra temibile e allenata da un coach esperto come Casalmaggiore.

Sembra proprio che Massimo Barbolini stia riuscendo ad infondere la mentalità vincente al gruppo che appare stia prendendo consapevolezza dei propri mezzi. L’obiettivo è quello di cercare di colmare il gap con Conegliano, squadra che l’allenatore di Scandicci da avversario conosce molto bene. In carriera è riuscito a strappar loro trofei importanti, sembra quindi l’uomo giusto per provare a intraprendere un percorso di costante avvicinamento anche se per il momento in campionato contro le pantere è arrivata una sconfitta. . Per ora Pietrini e compagne si godono questo importante successo in Regula Season , il quarto in cinque partite.