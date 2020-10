Pallavolo femminile A1, emergenza Covid: rinviata Busto Arsizio-Firenze a data da destinarsi . Il match era in programma per domenica 25 ottobre ed era valevole per la 7.a di andata. Questa la nota della Lega Pallavolo Serie A Femminile : ” La Lega Pallavolo Serie A femminile comunica che la Società Azzurra Volley San Casciano ha segnalato un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. In attesa di effettuare i tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra azzurro, vista l’impossibilità di ricevere gli esiti entro la prevista partenza per Busto Arsizio, in via precauzionale è rinviata a data da destinarsi la gara tra Unet e-work Busto Arsizio e Il Bisonte Firenze, valida per la 7.a giornata di andata della serie A1, in programma per domenica 25 ottobre alle ore 17.00. ”

Un’altra partita dunque rinviata che va ad aggiungersi a quelle spostate nell’ultimo periodo . Proprio poche ore fa c’era stata la felice comunicazione da parte di Busto Arsizio in riferimento al tampone negativo di coach Marco Fenoglio e quindi alla possibilità per lui di tornare a sedersi in panchina.

Questa volta il Covid ha colpito il team avversario.

Inutile sottolineare la delicatezza del momento e una difficoltà che si sta riscontrando legata al numero alto delle partite rinviate. La speranza di tutti naturalmente mettendo la salute come priorità assoluta è che la situazione possa migliorare.