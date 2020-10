Pallavolo femminile A1, finalmente belle notizie per Busto Arsizio. Questo il messaggio apparso sui canali social del club bustocco : ” Più forte del virus, più forte di tutti ! Tampone di controllo negativo e allora diamo tutti il bentornato in palestra a coach Marco Fenoglio !”

Ecco quindi che dopo i tamponi negativi per le tre giocatrici che erano state fermate dal Covid, Poulter Piccini e Stevanovic, è arrivata anche la notizia che il club e i tifosi si aspettavano. Tampone negativo anche per coach Marco Fenoglio che potrà quindi tornare a sedersi in panchina.

Domenica la squadra lombarda sarà attesa dalla sfida casalinga contro Firenze. In settimana per Gennari e compagne era arrivato l’importante successo in trasferta a Brescia. Prima della partenza c’era stato uno dei momenti che sicuramente entreranno nella storia del volley. Coach Marco Fenoglio in isolamento era riuscito dalla finestra del proprio appartamento a “stringersi” intorno alla squadra riuscendo attraverso il discorso prepartita ad infondere la giusta carica alle farfalle.

Certamente Busto Arsizio si presenta come una delle protagoniste di questa stagione che vorrà provare a rendere la vita difficile a Conegliano. L’emergenza Covid ha reso questo inizio di stagione complicato , ora lentamente le farfalle sperano di poter tornare gradualmente alla normalità .