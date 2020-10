Pallavolo femminile A1, il comunicato di Brescia in merito al rinvio della sfida contro Busto

Sono state due le partite della 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile A1 rinviate ieri mercoledì 14 ottobre dalla Lega Pallavolo Femminile e che sarebbero state giocate la sera proprio di mercoledì 14 . Novara-Cuneo visto che era risultato positivo un membro dell staff tecnico di Cuneo e Brescia-Busto Arsizio per i casi di positività di tre giocatrici di Busto Arsizio e di un membro dello staff sempre della società bustocca comunicate dal club nei giorni scorsi.

La società di Brescia ha diramato un comunicato con il quale è intervenuta sul caso. Questo il comunicato di Brescia di ieri mercoledì 14 ottobre: ” Il club ci tiene a sottolineare che nel proprio gruppo squadra, ad oggi non risultano positivi ai tamponi per il Covid-19, e che quindi la partita non è stata rinviata per nuovi contagi da parte bresciana, ma per motivi di cautela e per decisione della Lega Pallavolo Serie A femminile.” La nota di Brescia riprende il comunicato della Lega con il quale si è ufficializzato il rinvio : ” sentiti i pareri del Medico di Lega e del Responsabile Sanitario della società bustocca, preso atto che la Federazione Italiana Pallavolo ha rimesso alla Lega la decisione finale sull’applicabilità del protocollo, ha disposto il rinvio della gara, con l’obiettivo di ridurre il rischio di un potenziale focolaio e di tutelare la salute di atlete e staff . ”

Continua così il DG bresciano Emanuele Catania : ” Eravamo pronti a giocare, dal lato sportivo avrei preferito disputare la gara all’interno del protocollo federale e con tutte le dovute cautele, visto che lo spostamento è arrivato solo questa mattina (ieri ndr) , quando tutto era stato già approntato. Le nostre ragazze erano pronte alla sfida. Non posso però negare che sotto il profilo sanitario la decisione adottata ci lascia un po’ più sereni. Ora la nostra testa va all’anticipo Rai di sabato a Novara. ”