Pallavolo femminile A1, un’ottima Novara apre la 6.a di andata

Pallavolo femminile A1, un’ottima Novara nonostante l’assenza di Chirichella apre la 6.a di andata nell’anticipo serale del sabato vincendo in casa contro Brescia per 3-0 ( 25-18, 25-16, 25-16). Grande prova tra le piemontesi soprattutto di Smarzek autrice di 19 punti con il 62 % in attacco. Notte fonda per Brescia che trova una netta sconfitta che si aggiunge a quelle registrate in queste prime giornate stagionali. Unica consolazione quella che l’opposto Anna Nicoletti è vicina al recupero anche se ieri è stata impiegata poco per non compromettere del tutto la completa ripresa.

Un punto solo in classifica dopo sei giornate per le leonesse, serve un’inversione di tendenza provando a fare punti già dalla prossima partita in casa contro Chieri.

Molto bene invece Novara che ieri ha offerto una grande prestazione e sta continuando nel percorso di crescita. Unico passo falso per le ragazze di coach Stefano Lavarini è stata la sconfitta di Monza. Nove i punti per Novara in classifica che ha disputato due partite in meno. L’obiettivo stagionale è certamente quello di rendere più difficile la conquista dello scudetto a Conegliano. Il pronostico e la previsione generale pende infatti a favore delle venete, Novara però non vuole certo rimanere a guardare. Mancano ancora diverse giornate prima del big match contro le pantere previsto alla penultima di andata, c’e’ quindi tutto il tempo per continuare nel percorso di crescita.