Pallavolo femminile, emergenza Covid: il ds di Cuneo Primasso commenta la difficile situazione della squadra

Pallavolo femminile, emergenza Covid: Cuneo non sta attraversando un periodo semplice. In una nota del club si è comunicato che ai tamponi molecolari di mercoledì 14 ottobre sono seguiti ulteriori controlli straordinari dai quali è emersa la permanenza di oltre tre atlete positive al Covid. Le giocatrici , specifica la società, sono asintomatiche e con sintomi lievi e stanno svolgendo allenamenti a casa sotto il monitoraggio dello staff medico e del preparatore atletico Borghi compatibilmente ovviamente col proprio stato di salute. Le giocatrici con doppio tampone negativo hanno ripreso gli allenamenti mercoledì 21 ottobre.

La Lega Pallavolo femminile in osservanza del protocollo FIPAV per lo svolgimento di attività di alto livello, ha ufficializzato il rinvio delle partite di campionato A1 della squadra piemontese previste contro Trento in trasferta il 25 ottobre e in casa contro Brescia il 28 ottobre.

Queste si aggiungono a quelle già non disputate contro Novara e Bergamo . Cuneo era partita alla grande in questa stagione poi purtroppo si è presentata questa situazione di emergenza.

Il prossimo impegno a calendario sarà la trasferta a Conegliano di domenica 1 novembre.

Le parole del ds Gino Primasso

Queste le parole del ds Primasso apparse sul sito del club : ” Lo sconforto e la paura dei primi giorni per questa prova arrivata in un momento per noi assai positivo hanno lasciato il posto a una sana voglia di ripartire ovviamente con tutte le cautele del caso. Inutile negare che c’e’ grande rammarico per quanto accaduto, ma ora possiamo soltanto sperare che le giocatrici si negativizzino al più presto, fatto non scontato come dimostrano le persistenti positività di alcuni sportivi di alto livello in altre discipline. Il ritorno in palestra e alle competizioni sarà una naturale conseguenza. Compatibilmente con le difficoltà derivanti dalla situazione attuale, nel gruppo squadra c’è un desiderio assai forte di superare questo ostacolo e di tornare in palestra per proseguire con entusiasmo il percorso intrapreso in estate. Un ringraziamento doveroso va ai dirigenti della società, che in questi giorni del tutto eccezionali si sono presi carico della straordinaria amministrazione con grande professionalità e determinazione “.