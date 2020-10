Pallavolo femminile serie A1, risultati 4.a giornata: Conegliano si conferma, volano Cuneo e Trento

Pallavolo femminile serie A1, i risultati della 4.a giornata di andata di regular season hanno confermato ancora una volta la forza delle pantere di Conegliano e regalato gioie alle due rivelazioni di questo inizio di torneo, Cuneo e Trento.

Partiamo dalle pantere allenate da coach Daniele Santarelli che sono passate agevolmente a Brescia imponendosi 0-3 ( 15-25, 16-25, 13-25). I parziali parlano da soli, match durato poco più di un’ora. Nell’anticipo del sabato Cuneo ha fatto suo il derby casalingo contro Chieri imponendosi al tie-break (28-26, 27-29, 23-25, 25-11, 15-11) balzando al terzo posto mentre la seconda posizione in classifica è stata conquistata da Trento, matricola di serie A1, che ha superato Bergamo in casa 3-0 ( 25-20, 25-21, 25-15). Le ragazze di Matteo Bertini stanno regalando ai propri tifosi un inizio di stazione spettacolare.

Negli anticipi del sabato Casalmaggiore ha vinto in casa contro Perugia agevolmente per 3-0 ( 25-17, 25-20, 25-17) mentre uno dei big match di questa 4.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1, Monza-Novara, ha visto la vittoria delle brianzole che in casa hanno ottenuto tre punti con un 3-1 ( 26-24, 25-21, 22-25, 25-20). Ottima prova per Orro e compagne che hanno rialzato la testa dopo la deludente trasferta di Cuneo.

Ha chiuso il quadro di questo turno il derby toscano del Mandela Forum tra Firenze e Scandicci. E’ arrivata una vittoria in trasferta per le ragazze di coach Massimo Barbolini , uno 0-3 ( 22-25, 23-25, 19-25). che fa ben sperare per il futuro e lancia le toscane alla rincorsa di Conegliano.

Ha riposato Busto Arsizio .

Questa la classifica alla fine della 4.a giornata:

Conegliano 12, Trento 9, Cuneo 8, Scandicci 8, Novara 6, Monza 6, Casalmaggiore 6, Chieri 4, Busto Arsizio 3, Firenze 2, Brescia 1, Bergamo 1.