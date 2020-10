Pesaresi: “La vera forza dell’Allianz Powervolley Milano è il gruppo

Il libero di Milano si prepara alla sfide di domenica contro la formazione marchigiana, esaltando lo spirito di squadra.

Castellanza – Con cinque vittorie consecutive ed il terzo posto in classifica la Allianz Powervolley Milano si prepara per la sfida di domenica 25 ottobre contro Civitanova.

Seguendo la scia dell’entusiasmo di questa prima parte della stagione, la formazione di coach Roberto Piazza è così proiettata all’insidiosa trasferta marchigiana, ben conscia delle difficoltà del confronto che mette difronte i secondi ed i terzi della classe.

“Accarezziamo la classifica – esordisce Nicola Pesaresi – però è troppo presto per guardarla. E’ solo l’inizio del campionato. Sicuramente ci fa piacere e siamo contenti di questo inizio, però dobbiamo guardare ai prossimi appuntamenti”.

Piedi per terra e testa sulle spalle quindi, per una Milano che però ha iniziato con il piglio giusto questa stagione. A fare la differenza per il libero dell’Allianz Powervolley è la forza del gruppo. ” Sicuramente si, siamo un gruppo che funziona non solo a livello tecnico ma abbiamo anche affinità mentali. I nuovi innesti si sono inseriti molto bene nella squadra, è questo è stato sicuramente un vantaggio. Stiamo bene insieme e quindi vogliamo proseguire così. Ci sono tante squadre che hanno cambiato e anche noi in parte abbiamo cambiato, però gli elementi che erano già qua in passato sono riusciti a creare qualcosa di particolare, favorendo l’inserimento dei nuovi. C’è stato ancora poco tempo per tutte le squadre di allenarsi perché nell’ultimo periodo abbiamo giocato parecchie partite, quindi i veri valori si vedranno più in là, per ora siamo contenti del nostro percorso”. Parole da leader per colui che è al terzo anno con la maglia numero 18 sulle spalle e che indica la via ai suoi compagni di squadra. ” Quest’anno è un campionato difficile, più degli altri. Tutte le squadre sono ben attrezzate e se non si scende in campo con la mentalità giusta e al 100% si rischia con tutti“.

“.



Si passa poi a parlare del futuro, proiettando la mente alla fine della stagione. “Non voglio pormi limiti, io sono fiducioso ma sono anche uno con i piedi per terra. L’ho già detto prima: dobbiamo pensare un passo alla volta, poi vedremo come arriveremo a fine stagione, se saremo contenti o meno. Il mio obiettivo? Fare 2-3 punti in bagher” conclude scherzando.

(Fonte comunicato stampa)