Powervolley Milano: Piano e compagni contro Vibo per mantenere il primo posto

Dopo i successi contro Cisterna e Monza ed il primo posto in classifica a punteggio pieno a quota 6 punti come Perugia, l’Allianz Powervolley Milano nella terza giornata di campionato che andrà in scena domani all’Allianz Cloud alle ore 20.30 contro Vibo Valentia è chiamata a disputare una gara per il punteggio pieno per confermare il primato in classifica.

Non sarà un confronto facile per Piano e compagni che dopo aver superato due avversari diretti per la classifica di Superlega sia pure galvanizzati ed entusiasti del percorso sin qui fatto non possono non scendere in campo concentrati e rispettosi dell’avversario. Avversario che hanno già affrontato il 20 settembre per la seconda giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia con Milano che si era imposta per 3-1, e quindi in cerca di riscatto per smuovere la classifica , che ad oggi li vede a zero punti.

Di questo è certo il tecnico meneghino che così presenta il confronto contro i ragazzi di coach Baldovin.

“Mercoledì contro Vibo ci aspetta una gara impegnativa nel nostro campo. Verranno certamente arrabbiati con noi perché proprio contro di noi hanno perso in casa la gara di qualificazione di Coppa Italia, anche se poi sono andati a vincere 3 – 0 a Verona, dimostrazione del loro reale valore. Vibo è una squadra che vedo che sta giocando sempre meglio partita dopo partita, anche se non sono arrivati i risultati in campionato, motivo per il quale il nostro obbiettivo è quello di non pensare alle tante partite che ci saranno in questo periodo, ma di fare un passo alla volta. Dobbiamo lavorare tanto ancora, ci sono sbavature che non ci possiamo permettere se vogliamo fare qualcosa di buono

nel campionato”.

Probabili formazioni

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi(L). All. Piazza

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta – Drame Neto, Chinenyez – Cester, Rossard – De Falco, Rizzo(L). All. Baldovin

Arbitri: Goitre – Pozzato. Terzo arbitro: Pernpruner

Diretta TV

Il match Allianz Powervolley Milano – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà trasmessa in streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 20.30