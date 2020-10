SuperLega, dove vedere Modena Lube streaming gratis e diretta tv

SuperLega, ecco dove vedere Modena Lube streaming e diretta tv.

Al PalaPanini va in scena il match Leo Shoes Modena – Cucine Lube Civitanova, gara valida per l’ottava giornata della Regular Season in SuperLega Credem Banca. La partita, inizialmente in programma per domenica 1 novembre, è stata spostata dalla Lega Pallavolo Serie a sabato 31 ottobre alle ore 18.

Il Modena ha iniziato bene il campionato, vincendo quattro partite su sei (una gara in meno disputata) e ha collezionato dodici punti, piazzandosi al quarto posto in classifica. La Lube invece ha vinto tutte le sette partite di campionato e con venti punti in classifica e a -1 dalla capolista Perugia.

Il pronostico è in favore della Lube ma l’ultima volta che le due squadre si sono sfidate al PalaPanini il Modena vinse 3-1 (5 febbraio 2020, 19° giornata SuperLega 2019/2020).

Dove vedere Modena Lube tv

La sfida di Superlega tra Modena e Lube sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulla Rai. Il canale dedicato al match sarà Rai Sport (canale 58) e nella versione in alta definizione su Rai Sport +HD (canale 57).

Dove vedere Modena Lube streaming gratis

Inoltre, per tutti gli appassionati, sarà possibile seguire Modena – Lube anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma web della Rai. Per seguire il match su RaiPlay basta collegarsi dal computer al sito web oppure scaricare l’applicazione su un dispositivo mobile (smartphone, pc, notebook, tablet).

Inoltre, Modena – Lube sarà trasmessa in streaming anche sul sito di Rai Sport, www.raisport.rai.it.