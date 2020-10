Volley, dove vedere Gas Sales Piacenza-Cucine Lube Civitanova: diretta tv e streaming gratis

Volley – Si ritorna in campo con un’altro turno infrasettimanale del campionato di Superlega Credem Banca. Oggi, mercoledì 14 ottobre 2020 alle ore 20:30, andrà in scena al PalaBanca il match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova, valido per la quinta giornata del girone di andata. La Gas Sales Bluenergy Piacenza, sesta in classifica, arriva a questa partita con un bottino di due vittorie e due sconfitte ed è in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Itas Trentino. La Cucine Lube Civitanova, seconda in classifica, sono in cerca della quinta vittoria consecutiva dopo la vittoria per 3-0 in casa della Vero Volley Team Monza. Sarà la terza sfida tra i due club dopo le due sfide giocate nella scorsa stagione e vinte entrambe per 3 a 0 dalla Cucine Lube Civitanova.

Volley – Dove vedere Piacenza-Lube in diretta tv

Sarà possibile seguire l’incontro che si disputerà al PalaBanca alle ore 20:30 tra Gas Sales Piacenza e Cucine Lube Civitanova in diretta tv sui canali Eleven Sports.

Volley – Dove vedere Piacenza-Lube in diretta streaming gratis

La partita sarà visibile anche in diretta streaming. Oltre a poter seguire il match dal sito Eleven Sports, sarà possibile seguire l’intera partita in diretta streaming gratis sia sulla pagina Facebook di Eleven Sports e sia su quella della Lega Pallavolo Serie A.