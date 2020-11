Allianz Powervolley Milano: big match contro Itas Trentino

Castellanza – L’Allianz Powervolley Milano di coach Roberto Piazza scende in campo domani alle ore 16.00 alla BLM Arena di Trento contro i ragazzi di coach Lorenzetti, per la decima di campionato di Superlega per provare ad ipotecare il terzo posto in classifica.

A rendere ancora più interessante la gara per Milano è ritrovare dall’altra parte della rete Nimir Abdel Aziz l’opposto che per tre anni ha vestito i colori di Milano.

“E’ ovvio che la sfida con Milano per me sia molto particolare, perché domenica per la prima volta affronterò da avversario la squadra che mi ha lanciato nel campionato italiano come opposto ed in cui o vissuto tre stagioni cariche di significato – ha commentato Nimir -. La Powervolley con me aveva fatto una bella scommessa. Sono riconoscente e mi farà piacere rivedere tante persone che ancora oggi sento spesso“.

Sentimenti forti che sicuramente non troveranno spazio non appena scesi in campo quando le due squadre punteranno a fare bottino pieno e con Milano che cercherà di non incorrere negli errori che hanno caratterizzato la prestazione contro Padova. Di sicuro coach Piazza punterà sull’estro e sulla tecnica di Yuki Ishikawa così come farà affidamento sulle qualità di Jean Patry e sulla regia di Riccardo Sbertoli che vedrà dall’altra parte della rete il compagno di nazionale Giannelli.

” La partita contro Trento sarà importante – analizza coach Roberto Piazza -, non solo perché ritroveremo Nimir come ex, ma perché finalmente riprendiamo a testarci contro le squadre che vogliono fare molto bene da qui alla fine del campionato e vogliono arrivare in fondo sia per quanto riguarda la Coppa Italia sia per i playoff. Trento è una di quelle. In questo momento è n po’ sotto quotata per non aver fatto vedere quello che è nelle proprie potenzialità. Conoscendo Angelo Lorenzetti so che è un allenatore che la barca la raddrizza velocemente, è un bravissimo comandante, lo ha sempre fatto e riuscirà a farlo anche adesso. Anche quando non era riuscito a partire tanto bene, alla fine della stagione le sue squadre erano sempre nelle primissime posizioni. Quindi quella di Trento sarà una partita da giocare in maniera spregiudicata“.

Probabili Formazioni

Itas Trentino: Giannelli – Nimir, Podrascanin – Lisinac, Lucarelli – Michieletto, De Angelis(L). All. Lorenzetti.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Maar – Ishikawa, Pesaresi(L). All. Piazza.

Arbitri: Rapisarda – Curto. Terzo arbitro: Rusconi

Diretta TV

Il match dalle ore 16.00 sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports, sul canale Youtube di Eleven Sports e sulla piattaforma MyCujoo.